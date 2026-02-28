「スポーツ・クリティーク」［著］町田樹?りくりゅう?が勝った。すばらしい逆転のドラマ。何度も映像を見た。そして思った。そうだ、町田樹はこれを何と批評するのだろうかと。「スポーツプレー批評」なのか。果たして「スポーツ社会・文化批評」に包摂されるものなのか。フィギュアスケートのアスリート町田樹が、自ら活躍中のスポーツの世界を、一転して研究者になって書いてみせる。彼のセカンド・キャリアへの挑戦の発言