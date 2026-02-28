「イヤー・オブ・ワンダー」［著］クレメンシー・バートン＝ヒル長年英米のラジオやテレビで音楽番組制作を担当し、ヴァイオリン奏者でもある著者は、しばしば人からクラシック音楽のプレイリストを依頼されてきたという。初心者の事始めから、通勤、子守といった特定の時間や状況に合わせたリクエスト――著者は各人のよりよい日常を願いつつ、クラシック音楽1000年の歴史から厳選した240人の作曲家の366曲を1日1曲ずつ日記の