広告費ゼロで売り上げ1億円を突破したフライパンがある。三重県桑名市の町工場「岡田鋳物」が手がけた一品だ。かつて在庫の山を抱えていた下請け工場は、なぜ支持を集めるようになったのか。3代目・岡田和也さんが毎日続けた“ある日課”を、フリーライターのマーガレット安井さんが追った――。写真提供＝岡田鋳物3代目・岡田和也さん - 写真提供＝岡田鋳物■広告費なしで1億円を売り上げた三重県桑名市、細長く平らな焼き餅につ