2周目の打席でドジャースの登場曲が流れる、球場側の粋な演出野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が27日、バンテリンドームでの中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」の試合前に打撃練習を実施した。豪快な柵越えを連発する中、打席で突如流れた“1曲”にファンからは「激アツ」「いい演出」と感激の声が上がっている。大谷はこの日、グラウンドに姿を見せると28スイングで11本の柵