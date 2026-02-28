「調査報道の戦後史1945-2025」［著］高田昌幸1949年2月、毎日新聞社会部記者の大森実は岡山県の「岡田更生館」に潜入した。当時、空襲で家を失った路上生活者を収容するための施設が各地に設置されていた。同館はその一つだ。職員による虐待が多発し、劣悪な食糧事情により、施設内で多くの死者が出ているとの情報を大森は得た。内情を確認するため「見るも哀れなボロ服」を身にまとって施設内に潜り込んだのである。戦後