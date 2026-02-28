巨人OBの定岡正二氏、鹿取義隆氏、前田幸長氏らが小学生を指導バランスよく投げるには、小学生の時期から正しいボールの握り方を覚える必要がある。スチールエンジグループ主催の野球教室「キッズベースボールランドin東京」が2月22日、東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアムで開催され、小学生約400人が参加した。共催した巨人OB会から元選手14人が駆けつけ、定岡正二氏や鹿取義隆氏、前田幸長氏らが熱心に指導した。巨