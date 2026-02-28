「自治体は何のためにあるのか」［著］今井照地方自治は民主主義の学校と言われる。しかし往々にして私たちの関心は、自治体をすっ飛ばして国政に向かう。地元国会議員の顔と名前は知っていても、県議会や市議会の議員となるとあやしくなる、という人も多いのではないか。地方自治の専門家の手による本書は、ふだん自治体や自治のことを考えないような読者に向けたものだ。といっても退屈な解説本ではない。著者は現状に対し