日本では、見ばえのいい図書館ができるとしばしば批判の対象になる。そこでは、見ばえの良さと図書館サービスの質が二律背反であるかのような前提が置かれている。しかし本来そのふたつは両立しうる。また、海外では図書館利用を促進するために写真や動画を使い、利用者に撮影を促すスポット作りがよく行われている。図書館にとっては見た目「も」大事だ。海外で増加する「映える」図書館英国の文化メディアスポーツ省 (DCMS) が調