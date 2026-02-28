最長12日、最短5日の超短期決戦24日午後、ミラノ・コルティナ五輪の選手団が帰国してメダリストたちが会見を行い、テレビ各局は生中継で放送し、ウェブメディアも一斉に報じた。その最中、“緊急速報”のように報じられたのがロサンゼルスドジャース・大谷翔平の帰国。3月5日に開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するための帰国だが、話題の中心が冬季五輪とメダリストからWBCと大谷翔平に変わることを