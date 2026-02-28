韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「고백송（コベッソン）」の意味は？「고백송（コベッソン）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、雰囲気を作りたいときに使いたい、歌に関連する言葉です。「고백송（コベッソン）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください