ヒトの体を形づくる「生命の設計図」、それがヒトゲノムだ。膨大なデータ量だろうと思いがちだが、実はきわめてコンパクトな容量に凝縮されているという。ソニーのトップエンジニアで、新刊『父が娘と語り尽くす 深く、わかりやすく、とんでもなく熱い テクノロジー全史』を上梓した礒津政明氏が、そんな人体の不思議について、父と娘（エナ）の対談形式で解説する。ゲームアプリより軽い私たちの「設計図」エナあーもう、最悪！