リフレ派の復活通常国会冒頭での衆院解散・総選挙という大博打に勝った高市早苗首相が長期政権化をうかがう中、首相の経済政策のブレーン役である「リフレ派４人衆」も活気づいている。「財政拡張と緩和的な金融環境の維持こそが日本経済の成長力を底上げする」と唱える彼らは、積極財政派閣僚の筆頭格である城内実経済財政相（1989年外務省）と結託してサナエノミクスを操り、日銀を再び牛耳ることを目論んでいる。「アベノミクス