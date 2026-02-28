埼玉県蕨市。面積が「日本一小さい市」として知られる自治体には、全国でも異彩を放つ政治家がいる。日本共産党員でありながら、市長として5期20年の長期政権を築き上げている頼高英雄氏（62歳）だ。党勢の衰退が指摘される共産党にあって、頼高氏は自民・公明が総力を挙げて送り込む刺客をことごとく返り討ちにしてきた。歴史的に「保守の地盤」で、「赤い市長」はなぜ無敵を誇るのか。全国唯一の共産党籍を持つ市長の強さの秘密