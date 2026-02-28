美容エディター界きっての「コスメの目利き」との呼び声の高い森山和子さんが、毎月のお題に合わせて、製品への溢れ出る愛とともに令和の新名品を紹介するビューティ連載。第43回は、この春新たに登場する新作ベースメイクコスメから推したちをご紹介します！希望別！ なりたい肌に近づける、 ハイテク新作ベースアイテムみなさま2026年、すでに2月となりましたがいかがお過ごしでしょうか？ 新年早々に1月分が更新出来なかったた