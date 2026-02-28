大阪府警本部大阪府東大阪市南荘町の住宅で80代女性の首を絞め殺害したとして、大阪府警は28日、殺人の疑いで、職業不詳松田健志容疑者（50）を逮捕した。現場には80代男性が倒れているのも見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。男女2人は松田容疑者の両親とみられ、府警は詳しい状況を調べている。逮捕容疑は27日午後、東大阪市内のマンションで、女性の首を絞め殺害した疑い。府警によると、容疑を認めている。府警