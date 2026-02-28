株価暴落に市場が悲鳴をあげ、機関投資家すら真っ青になる嵐のなか、なぜ本格派の長期投資家は「ニコニコ顔」で買い向かえるのでしょうか。その理由は、周囲の動揺に流されず、自分だけの「投資のリズム」を貫くことにあります。本記事では、澤上篤人氏による書籍『大逆回転前夜 資産防衛の最終警告』（明日香出版社）より一部を抜粋・再編集し、暴落局面でも動じない投資の鉄則について解説します。「安く買って、高く売る」が投