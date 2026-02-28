お笑い芸人の藤井隆さんとタレントの井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜、後0：55）。【写真】人気者同士のカップル初めての食事会＆カラオケで「めちゃくちゃ好印象」「かわいいな」3月1日の放送は、紅白出場でも知られるムード歌謡グループ「純烈」のメンバー後上翔太さんと、元「AKB48」で総監督も務めた横山由依さん夫妻が出演。メンバーも知らなかった秘密の恋