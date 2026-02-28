あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……魚座挑戦することに勇気が持てる日です。これまで「自分には無理」と思って避けてきたことも、今日は「やってみよう」という気持ちになれるでしょう。実際に動き出してみると、驚くほどスムーズに進み、自分の可能性を再発見できます。運気の後押しを信じて！★第2位……蟹