俳優のディーン・フジオカが、４月８日スタートのフジテレビ系ドラマ「ＬＯＶＥＤＯＮＥ」（水曜、後１０・００）で主演を務めることが２７日、分かった。６年半ぶりにフジ連ドラ主演を務め、変わり者の天才法医学者役で法医学ヒューマンミステリーに挑む。今作は日本社会が抱える“死因不明”という闇に斬り込み、残された痕跡を手がかりに隠された真実とその人が生きた証を解き明かす物語。作品タイトルは、法医学者が痛い