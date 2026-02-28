タレントの稲村亜美（30）が28日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカートゴルフウエアショットを投稿した。自身のインスタグラムで「PGMxACCORDIAチャリティゴルフプロアマトーナメント@pgm.official @pgm_hotelresort_okinawa参加させていただきました」とつづり始めた。「かっこいい小木曽喬プロと可愛い六車日那乃プロと回せていただきとても楽しいラウンドになりました。ずっと笑ってたな〜」とミニスカートゴル