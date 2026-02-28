漫画『税金で買った本』のドラマ化＆アニメ化が決定した。ドラマは2026年夏よりNHK総合（毎週月〜木曜 夜10：45〜11：00 全32話）で放送され、奥平大兼が出演する。【画像】どんな漫画？『税金で買った本』イラスト同作は、小学生ぶりに図書館に訪れたヤンキーな石平くんが、その図書館で働く早瀬丸さんと白井くんに10年前借りた本を返却していないことを指摘される。その指摘をきっかけに図書館に通うようになるどころか働く