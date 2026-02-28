フィギュアスケート女子で１０年バンクーバー五輪金メダリストのキム・ヨナさん（３５）が２７日、自身のインスタグラムを更新。ディオールの春夏シーズンのモデルを務めたショットを公開した。オフショルダーの黒のドレス姿や、透け感のある衣装での美麗ショット、ヘソ出し姿などを公開した。金メダルから１６年。若々しい姿にコメント欄やＳＮＳなどでは「美しいわ」、「やばい」、「めちゃくちゃかわいいな」、「まじで３５