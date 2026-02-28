【モデルプレス＝2026/02/28】フジテレビでは、4月8日より水10ドラマ枠にて「LOVED ONE」（毎週水曜よる10時〜）を放送決定。俳優のディーン・フジオカが主演を務め、女優の瀧内公美が共演することがわかった。【写真】45歳人気俳優、金髪で雰囲気ガラリ◆4月期フジ水10ドラマ「LOVED ONE」放送決定完全オリジナルの本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真