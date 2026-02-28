【インパクトの勘違い3 右ヒジの角度】インパクトで右ヒジが伸びるからボールが左に出る 右ヒジが伸びると手首が返ってしまう アマチュアゴルファーの中にはインパクトの際、右ヒジが伸びた形になっているのが正しいと思っている人がいますが、これは間違い。そのイメージでスイングするとトップからタメが解け、手が返り、手打ちになってボールに上手く当たらないからです。 一方、インパクトで右