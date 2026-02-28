上手なゴルファーがダウンスイングで実践するテクニックとは！？ 背中からクラブが下りてくる感じになる左への重心移動によってダウンスイングが始まりますが、切り返し直後の段階では、手元とクラブが背中側にあって視界には入ってきません。そのことがスイングを難しくしていると言えます。見えないということは不自然ですし不安につながります。このときゴルファーがどうするかというと、早めに手元とクラブを前方