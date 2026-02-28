放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。2月22日（日）の放送は、「菊屋浦上商事」会長の浦上裕史さんをゲストに迎えて、お届けしました。（左から）パーソナリティの小山薫堂、浦上裕史さん、宇賀なつみ◆左利き向けの商品を開発したきっかけは？今回はスタジオに、左利き向けの商品を数多く扱う、菊屋