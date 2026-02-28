2023年に九州北部を襲った大雨で、福岡県広川町にある久留米絣（かすり）の工房が被災しました。一度止まった伝統を未来につなごうと、再開した工房を受け継ぐ6代目兄弟の挑戦を追いました。 ■藍森山 森山絣工房 6代目・森山浩一さん（34）「かっこいい！」■弟・典信さん（29）「限定2着しか作っていないので、すごく特別。」森山浩一さん（34）と、弟の典信さん（29）。福岡県広川町で168年続く、藍森山・森山絣工房の6代目