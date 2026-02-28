パルマのGK鈴木＝昨年5月、パルマ（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】サッカーのイタリア1部リーグで27日、パルマのGK鈴木彩艶がけがから復帰し、ホームのカリャリ戦でベンチに入った。メンバー入りは昨年11月以来で、出場はしなかった。日本代表の鈴木彩は左手の中指と舟状骨を骨折して手術を受け、離脱していた。試合は1―1で引き分けた。