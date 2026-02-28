ニューヨーク証券取引所＝2025年8月、米ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】27日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4日ぶりに反落し、前日比521.28ドル安の4万8977.92ドルで取引を終えた。中東情勢緊迫化への懸念が強まり、売り注文が膨らんだ。米国務省が安全上の理由で、イスラエルにある米大使館の一部職員や家族の国外退避を許可したことが判明。トランプ大統領が米軍によるイランへの攻撃の可能性を排除