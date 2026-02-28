ネットやSNSで議論を呼んでいる「育休もらい逃げ」――なぜこれほど問題視されるのでしょうか。【育休もらい逃げクエスチョン】を通して、この現象の正体、「ズレの本質」について解説します。（特定社会保険労務士 採用定着士、大槻経営労務管理事務所鈴木麻耶）「育休もらい逃げ」とは？「育休もらい逃げ」という言葉が主にSNS上で話題です。育児休業制度を利用した後に復職しない、または復職しても十分に貢献せず退職するこ