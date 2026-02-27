子どもの歯並びが気になりつつも治療が必要か・必要ないのかお悩みの保護者の方も多いでしょう。そこで今回は、小児矯正が必要な歯並びについて、中野みらい矯正歯科の岡本先生に解説していただきました。 監修歯科医師：岡本 雅文（中野みらい矯正歯科） 日本大学歯学部を卒業後、同大学附属病院にて臨床研修医を経て、臨床研修機関にて矯正治療を専門に学ぶ。その後、歯列矯正専門クリニックでの勤務や、一般歯科の矯正担