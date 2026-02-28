セリエA 25/26の第27節 パルマとカリアリの試合が、2月28日04:45にエンニオ・タルディーニにて行われた。 パルマはガブリエル・ストレフェッザ（FW）、マテオ・ペレグリーノ（FW）、エマヌエレ・バレリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するカリアリはセバスティアーノ・エスポジト（FW）、セミ・キリツォイ（FW）、アダム・オベルト（DF）らが先発に名を連ねた。なお、パル