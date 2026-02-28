3mに迫る三脚「LM-406CL」 ワイドトレードが扱うLeofotoのブースでは、三脚やカメラアクセサリーに交じって参考出品のアイテムがいくつか展示されていた。いずれも発売日は未定。 LM-406CL 冒頭の写真は、伸長2,920mmというロングタイプの三脚「LM-406CL」。雲台を含めると3m超の高さから撮影できる。写真ではまだ最下段を伸ばしていない。耐荷重は40kg。アタッチメントは75mmハーフボール