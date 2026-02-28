何度チャレンジしても失敗してしまうとき、どうしたら成功に近づくことができるのだろうか。トヨタ自動車相談役の張富士夫氏、ユーグレナ社長の出雲充氏が、それぞれの成功哲学を語ってくれた。※本稿は、株式会社致知出版社代表取締役の藤尾秀昭（監修）『1日1話、読めば心が熱くなる365人の人間学の教科書』（致知出版社）の一部を抜粋・編集したものです。トヨタの現場に伝わる言葉張 富士夫（トヨタ自動車元社長）「なぜ？」を