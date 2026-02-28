■今週の相場ポイント 1.日経平均は2週ぶり反発、一時5万9000円台 2.対米投融資への期待続く、関連銘柄に物色 3.エヌビディア最高益決算、市場予想上回る 4.国内半導体株は失速気味に、材料出尽くし感 5.バリュー株・中小型グロース株に買い広がる ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比2024円(3.6％)高の5万8850円と、2週ぶりに上昇した。 今週は取引日が4日間のみ