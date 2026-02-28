●信託銀が9515億円売り越す一方、海外勢が5426億円、個人は5466億円買い越す 東証が27日に発表した2月第3週(16日～20日)の投資部門別売買動向(現物)によると、イラン情勢の緊迫化や「SaaSの死」への懸念が嫌気され、日経平均株価が週末比116円安の5万6825円と3週ぶりに小反落し史上最高値圏でもみ合ったこの週は、年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行は7週連続で売り越した。売越額は9515億円と前週の4440億円か