「さいはてのキャバレー」を震災遺構として保存するよう訴えた出村正幸さん（左）のドキュメンタリー映画を製作しているトマゾ・バルベッタさん（右）＝2026年1月、東京都品川区2024年の能登半島地震で壊れた建物を、被害を伝える遺構として保存するよう訴えた男性が映画化される。イタリア出身のトマゾ・バルベッタさん（35）は、石川県珠洲市の出村正幸さん（49）を取り上げたドキュメンタリー「ザ・ドルフィン・ウォール」（