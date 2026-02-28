Jリーグは今年から8月開幕に移行する。現在、明治安田Jリーグ百年構想リーグが行われているが、私もEピースウイングスタジアムでサンフレッチェ広島の試合を見るのを楽しみにしている。サッカーや冬季五輪を見て、改めて「スポーツはいいものだ」と感じる毎日だ。私は1984年（昭59）にマツダのサッカー部副部長になった時から、英会話の重要性を感じていた。「外国人指導者を招（しょう）聘（へい）するなら、英会話は欠かせな