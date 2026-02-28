アルテミス計画で月に着陸した宇宙飛行士のイメージ（アメリカ航空宇宙局〈NASA〉提供）【ワシントン共同】NASAは27日、米主導の国際月探査「アルテミス計画」を見直すと発表した。有人による月面着陸に先立ち、2027年に宇宙空間での有人の訓練を追加で実施する。28年には最大2回の月面着陸を目指すとしている。NASAのアイザックマン長官は記者会見で、計画見直しにより宇宙船の打ち上げペースを加速できると意義を強調。アル