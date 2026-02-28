俳優のディーン・フジオカ（45）が、4月8日スタートのフジテレビ連続ドラマ「LOVEDONE」（水曜後10・00）で主演する。天才法医学者役で「オーガニックで自然体な雰囲気がにじみ出れば」と意気込んでいる。「死因不明」という闇に真正面から切り込み、遺された痕跡を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。ディーンが演じるのは新たに結成された法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナー