●五輪関連番組がトップに並ぶ 視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査による、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(2月16日〜22日)は、TBS系ドラマ『リブート』の第5話が69.1％を記録し、前週に続いて個人全体トップを獲得。冬季オリンピックの熱狂がテレビ界を覆う中でさえ、その勢いは止まらなかった。『リブート』主演の鈴木亮平○早朝から幅広い層がくぎづけにこの週のラン