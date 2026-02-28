杉浦忠投手コーチの助言で覚醒「太田、ちょっと力が入ってきたぞ、力を抜け！」元近鉄投手の太田幸司氏（野球評論家）はプロ5年目の1974年シーズンで初の2桁となる10勝をマークした。青森・三沢高時代に甲子園を沸かした“国民的スター右腕”が決して人気だけではないところを見せつけた。それは無我夢中で投げ続けた結果でもあった。この年から近鉄は西本幸雄監督体制がスタート。新たに投手コーチに就任した元南海の大エース・