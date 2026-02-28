大人もハマる魅力を秘めたカプセルトイは今、多くのファンに愛されている「人気キャラチャーム」が賑わいを見せている様子。目印になりつつ、ワンポイントとしても映えそうな可愛いチャームは、眺めるたびに癒されそうです。複数個集めて、ジャラづけするのもおすすめ。今回は好きな作品の推し活としても楽しめそうな、キャラ系チャームのカプセルトイをご紹介します。 作品の世界観が詰まったラインナップ！