130年以上の歴史を持つ神戸の老舗鳥料理店が、物価高の影響で値上げを迫られる中、人材と品質を軸にした経営判断を続けている。1892（明治25）年創業の老舗鳥料理店「鳥光」（神戸市須磨区）は、須磨本店のほか、三宮や尼崎にも店舗を構える。鶏料理を中心に、鴨鍋やキジ鍋なども提供しており、創業当時は京都・円山公園で野鳥を焼いていたという歴史を持つ。代表の真田益充さんは、「店の成り立ちそのものが、今のメニューに