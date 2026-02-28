俳優のディーン・フジオカが、４月８日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「ＬＯＶＥＤＯＮＥ」（水曜・後１０時）に主演することが２７日、分かった。瀧内公美と初共演する。本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、遺された痕跡を手がかりに隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく法医学ヒューマンミステリードラマだ。約６年半ぶりのフジ連ドラ主演となるディーンは、天才法医学