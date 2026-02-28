SKY-HIが率いるマネジメント／レーベル・BMSGの育成生・BMSG TRAINEE（トレーニー）の地上波初のレギュラー冠番組『BMSG TRAINEE Project the TRYANGLE』が、中京テレビ（※愛知、岐阜、三重／放送終了後TVer、Locipo配信あり）で4月15日深夜0時54分から隔週放送されることが28日、発表された。【ソロカット】オーディション後にBMSG仲間に！KANTA＆RYOTOトレーニーに番組から与えられたのは、たった1つの共通メロディ。トレー