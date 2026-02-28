初会合が開催された「国民会議」にさまざまな声が上がっている。国民会議を行う意味を、ニュース番組『わたしとニュース』でハレバレンサーを務める、選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏と考える。【映像】「勝手に国民を代弁しないでくれ」視聴者の悲鳴2月26日、消費税減税と給付付き税額控除について議論する「国民会議」が行われた。与党の自民党と日本維新の会、野党からはチームみらいのみが参加し、中道改革連合と国