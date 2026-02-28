作家としても活躍するお笑いコンビ・ピースの又吉直樹作の『失恋カルタ』が実写ドラマ化することが決定した。乃木坂46・梅澤美波＆西垣匠＆加藤小夏のトリプル主演でMBS／TBSドラマイズム枠で3月31日から放送する。【登場人物写真】トリプル写真を務める梅澤美波＆西垣匠＆加藤小夏又吉直樹が、自身の朗読会で読むテキストとして書いた『失恋カルタ』（絵札はイラストレーターのたなかみさきの書き下ろし）。失恋の孤独や恋愛