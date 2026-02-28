いま、愛知県にある名古屋城の石垣や木々が白く染まる異変が起きている。原因は大量に飛来したカワウのふんで、近くの川に例年より多く集まったボラを狙って集結したとみられている。石垣は文化財のため、洗浄が難しく、雨による自然清掃を待つしかないという。名古屋城が“真っ白”に27日、この時期としては高い最高気温16.0℃を観測し、3月下旬並みの陽気となった愛知・名古屋市。この街のシンボルである名古屋城の石垣や木々が