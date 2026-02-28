俳優ディーン・フジオカ（45）が、4月8日放送開始のフジテレビ系新ドラマ「LOVED ONE」（水曜午後10時）で主演し天才法医学者役を務めることが27日、分かった。同作は、完全オリジナル作品で、日本社会が抱える「死因不明」という闇に真正面から切り込み、「遺された痕跡」を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。誰かの家族であり、恋人であり、友人であったはずの人々。彼らが残した声なき最後の